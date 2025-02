Bango : à la découverte d'une ferme piscicole familiale en pleine expansion

Une mission de supervision du Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes (PAVIE I) a visité le « GIE Bango Global Business » promotrice d'une ferme piscicole innovante située à Bango. Portée par Cheikh Dimé et sa famille, cette initiative bénéficie d’un financement significatif de 16 millions de FCFA octroyé par la DER/FJ.



Cheikh Dimé, diplômé en finance et comptabilité, a su tirer parti des atouts naturels offerts par le fleuve pour développer ce projet ambitieux, qui répond non seulement aux enjeux cruciaux de la sécurité alimentaire, mais qui génère également des revenus durables pour la communauté locale.



Un projet structuré et impactant



Le GIE Bango Global Business se distingue par ses installations modernes, comprenant sept cages flottantes d’une capacité de production annuelle de 10 tonnes. Avec un chiffre d’affaires annuel estimé à 18 millions de FCFA, la ferme ne se contente pas de produire du poisson ; elle crée aussi des emplois directs : quatre postes, dont deux réservés aux femmes, renforçant ainsi l'égalité des genres dans le secteur.



De plus, cette initiative permet d'approvisionner les ménages locaux en poissons frais à un prix accessible, contribuant de manière significative à la sécurité alimentaire de la région. En ce sens, le GIE se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire tout en favorisant l'économie locale.



Surmonter les défis pour un avenir prometteur



Cependant, la route vers un développement optimal n’est pas sans embûches. Cheikh Dimé et son équipe doivent faire face à plusieurs défis, notamment la recherche de solutions adaptées pour l’alimentation des alvins, la logistique et le transport des produits, ainsi que l'amélioration des souches, afin d’augmenter la productivité.



Dans cet objectif d’expansion, la ferme projette d'atteindre une capacité annuelle de 30 tonnes. Ce projet d'extension représente une véritable opportunité pour diversifier et accroître la production, consolidant ainsi le rôle du GIE Bango Global Business comme pilier de l’économie locale et acteur de changement.



Le GIE Bango Global Business illustre parfaitement comment un projet familial, soutenu par des initiatives publiques, peut contribuer de manière durable au développement économique, à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois dans les régions rurales. Les efforts fournis par Cheikh Dimé et sa famille sont à saluer, et leur succès pourrait bien inciter d’autres entrepreneurs à se lancer dans des projets similaires, jouant un rôle important dans le dynamisme économique du pays.



