7 MARS 2021 - 7 MARS 2024 : Peu de Sénégalais se souviennent du discours de feu Maître Alioune Badara Cissé (Par Momar Dieng Diop)

Le discours mémorable prononcé par feu Alioune Badara Cissé le 7 mars 2021 a véritablement marqué les esprits, tant par sa profondeur que par sa pertinence face aux événements tumultueux qui secouaient le Sénégal.



Médiateur de la République de l'époque, il a incarné l'autorité morale et l'intégrité nécessaires pour adresser la nation dans un moment de crise.



Sa compréhension des défis auxquels était confrontée la jeunesse sénégalaise, notamment le chômage endémique et le sentiment d'abandon, a été d'une clarté remarquable.



Dans son discours, Feu Alioune Badara Cisse a adopté une approche équilibrée et constructive en reconnaissant les manifestations comme un appel au secours des jeunes désespérés, tout en appelant à la sérénité et au dialogue pour trouver des solutions durables. Son appel au Président Macky Sall à sortir de sa réserve et à écouter attentivement les préoccupations de la jeunesse a été un moment de courage et de vérité, mettant en lumière l'importance du leadership responsabilisant et de l'écoute empathique dans la gouvernance démocratique.







En lui, nous célébrons non seulement son engagement envers les valeurs démocratiques et le bien-être de tous les Sénégalais, mais aussi sa vision ambitieuse pour l'avenir de la nation. Son appel à l'action collective pour surmonter les défis économiques et sociaux était empreint d'un sentiment de responsabilité envers les générations futures. Il représentait l'idéal d'un leader qui place le bien commun au-dessus des intérêts personnels et politiques, inspirant confiance et espoir chez les citoyens.







Feu Alioune Badara Cissé était bien plus qu'un simple homme politique, il était le symbole vivant de l'intégrité, de la compassion et du dévouement envers le peuple sénégalais. À travers chaque action, chaque parole, il incarnait les valeurs les plus nobles de la démocratie et de la justice sociale.



Son engagement envers ces valeurs était indéniable, et son héritage continue de guider et d'inspirer ceux qui aspirent à un changement positif au Sénégal.



L’ancien Médiateur de la République était connu pour son intégrité inébranlable. Tout au long de sa carrière politique et au-delà, il a maintenu des normes élevées de conduite morale et éthique. Son honnêteté et sa transparence étaient irréprochables, faisant de lui un modèle de probité pour ses pairs et pour la jeunesse sénégalaise.







Feu Alioune Badara, Cissé était animé par un profond sens de la compassion envers son peuple, il était véritablement empathique envers les souffrances et les luttes des plus vulnérables de la société. Son dévouement envers la justice sociale était indissociable de son humanité et de sa capacité à se mettre à la place des autres, à ressentir leur douleur et à lutter pour leur cause.



L’ancien Médiateur de la République était également un fervent défenseur de la démocratie. Il croyait fermement en la primauté du droit, en la liberté d'expression et en la participation citoyenne dans le processus politique.



Défenseur acharné de la patrie avant le parti, sa carrière était marquée par son plaidoyer en faveur de la démocratie et des institutions transparentes, où le pouvoir est exercé au nom du peuple et pour le bien commun.



En plus de sa dévotion envers ces valeurs, Feu Alioune Badara Cissé était un ardent promoteur de l'inclusion sociale, il croyait en la force de la diversité et en la nécessité de garantir l'égalité des chances pour tous, indépendamment de leur origine ethnique, de leur religion ou de leur statut socio-économique. Sa vision d'un Sénégal uni dans sa diversité était une source d'inspiration pour de nombreux citoyens.







Par-dessus tout, Feu Alioune Badara Cissé était un homme de principes, qui ne compromettait jamais ses valeurs pour des gains personnels ou politiques. Son intégrité, sa compassion et son engagement envers la démocratie et la justice sociale étaient le fondement de tout ce qu'il entreprenait. Il était un modèle de leadership éthique et inspirait confiance et respect chez ses compatriotes.







L'héritage de Feu Maître Alioune Badara Cissé réside dans sa capacité à incarner ces valeurs et à les mettre en pratique dans sa vie quotidienne.



Même après sa disparition, son exemple continue de guider ceux qui aspirent à un changement positif dans leur communauté et dans le monde.



Son attachement envers les valeurs de l'intégrité, de la compassion, de la démocratie et de la justice sociale est un rappel puissant de ce que signifie être un leader véritablement responsable et dévoué au service de son peuple.



Feu El hadji Alioune Badara Cissé restera à jamais dans nos cœurs comme un exemple de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on s'efforce de vivre en accord avec ses valeurs les plus profondes.



Reposez en paix Maître.

MOMAR DIENG DIOP /ESPAGNE.