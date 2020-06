8 militaires blessés par l'explosion d'une mine

Un véhicule de l’armée a sauté sur une mine dans le Nord-Sindian, entre les villages de Lefeu et de Boyem, dans le département de Bignona, ce samedi 13 juin, un peu avant 17h.



Qui informe que le véhicule en question a été détruit à 40% et huit blessés légers ont été enregistrés dans les rangs des militaires. Ces derniers sont d'ailleurs pris en charge par le médecin de Lefeu.



Il s'agit des membres de l'Unité en opération dans le cadre de la lutte contre les trafics de bois et de chanvre dans la zone, ajoute notre source. Qui rassure que "l'opération se poursuit".



Avec SENEWEB