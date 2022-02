À Saint-Louis, Archipelago boucle une formation au profit de 115 jeunes – vidéo

Les récipiendaires ont reçu mercredi leurs parchemins à l’issue de quatre mois de formation aux métiers de la menuiserie, de la métallerie, de la maçonnerie/ferronnerie et de la couture. Ces sessions ont été mises en œuvre dans le cadre du programme Archipelago financé par l’union européenne pour un montant de 600 milles euros. Une collaboration ficelée entre la Chambre des Métiers de Saint-Louis et celle de Bretagne a permis à ces jeunes de matérialiser leurs idées de projet. En plus de compétences obtenues, un accompagnement leur sera accordé pour créer et développer leur future entreprise. Il faut noter que ces formations ont vu la participation de 5 artisans bretons venus transmettre leurs Savoirs aux jeunes. Gora GAYE et Marie Richard nous livrent leurs impressions ...