ACCÈS À L’ÉDUCATION, À LA FORMATION ET AUX FINANCEMENTS : le plaidoyer des déficients visuels (vidéo)

Le président de la Convergence des Aveugles pour l'Unité, la Solidarité et l'Entre-Aide (Cause) a appelé jeudi à une meilleure prise en compte des enfants aveugles et malvoyants dans l’éducation. « Nous plaidons également pour l’insertion des jeunes diplômés aveugles », a déclaré Abdou Kony DIOP, en marge de la célébration à Saint-Louis de la Journée internationale de la canne blanche. Les déficients aveugles exigent plus d’accès à la formation ainsi que l’accès aux programmes de financement de l’État comme la DER.