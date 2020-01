ACTION SOCIALE : la DGPSN offre des lots de carcasses de mouton aux sinistrés de Diougob (vidéo)

À l’instar des zones du pays regroupant des populations vulnérables, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn) a procédé, lundi, à une distribution de lots de carcasses de moutons offerts par le Royaume d’Arabie Saoudite. Cette démarche directe entreprise par le DGPSN répond à une instruction du président de la République de toucher les ayants-droits. Dans cette optique, une étude des potentiels bénéficiaires a été faite en collaboration avec le service départemental de l’action sociale. En plus, de près d’une centaine de paquets remis aux familles sinistrées de Langue de Barbarie recasées sur le Diougob, des dons similaires ont été transmis à des daaras de la ville, aux familles religieuses et aux représentants du clergé. Par la voix de leur président Baye Fall THIAM, les sinistrés ont magnifié cette œuvre de générosité. « C’est une grande marque de la solidarité que le président Macky SALL et le maire Mansour FAYE ont exprimé à notre endroit », a-t-il dit. « Nous ne les remercions vivement et leur exprimons toute notre gratitude », a-t-il ajouté. Suivez la réaction des parties prenantes à la cérémonie ...