AIBD : Mansour Faye interdit d’embarquer pour la Côte d’Ivoire

Le maire de Saint-Louis et ancien ministre sénégalais Mansour Faye a une nouvelle fois été empêché de quitter le territoire national. Ce vendredi 14 mars 2025, alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour un vol en direction de la Côte d'Ivoire depuis l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), il a été stoppé par les autorités policières sans explication claire.



Selon la vidéo publiée par Mansour Faye sur sa page Facebook, l'incident s'est produit aux alentours de 16 h 30. Après avoir effectué toutes les démarches d'enregistrement et obtenu sa carte d'embarquement, il a été informé, au niveau du cordon policier, qu'il ne pouvait pas poursuivre son chemin. "On m'a simplement dit que des instructions supérieures avaient été données, mais personne n'a pu me fournir la moindre explication officielle", a déclaré Mansour Faye dans sa vidéo.



Face à cette situation, l'élu s'est rendu au Commissariat spécial de l'aéroport pour demander des précisions. Mais l'adjoint du commissaire, qu'il a pu rencontrer, lui a indiqué que le commissaire était indisponible et n'a pas donné plus d'informations sur les motifs de cette interdiction.



Ce n'est pas la première fois que Mansour Faye se voit refuser l'accès à un vol international. Quelques jours plus tôt, il avait déjà été empêché d'embarquer pour Djeddah, sans qu'aucune raison officielle ne soit communiquée. "Il est inacceptable qu'un citoyen sénégalais soit privé de sa liberté de mouvement sans justification légale et sans enquête préalable", a-t-il dénoncé. Il a également annoncé son intention de saisir les autorités compétentes pour faire valoir ses droits et comprendre les raisons de cette décision.



Cet incident soulève des interrogations sur les raisons profondes de ces interdictions répétées. Mansour Faye a affirmé ne faire l'objet d'aucune enquête ou procédure judiciaire susceptible de justifier un tel traitement. Il s'interroge donc sur les motivations et les responsables derrière ces décisions qu'il qualifie d'arbitraires.



