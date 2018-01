AMDEM s’insurge contre la décision du TAS

Les membres du Bureau exécutif du mouvement « Agir Avec Macky pour le Développement de Mbour » (AM DEM Ca Kanam) se sont réunis à Mbour, dans la soirée du vendredi 26 janvier 2018. A Cet effet, le Président du mouvement AM-DEM Cheikh Issa Sall a déploré la décision prise le 17 janvier 2018 par le tribunal arbitral du Sport levant la suspension de toutes compétitions l’Union Sportive de Ouakam infligée par la commission de recours de la Fédération Sénégalaise de Football.



Cette décision inique a suscité un séisme émotionnel chez tous les Mbourois. Le mouvement AMDEM réaffirme son soutien sans faille au Stade de Mbour et à ses supporters.



Néanmoins le mouvement AMDEM, qui marque solidaire aux victimes , demande aux uns et aux autres de faire preuve de sérénité et de lucidité dans ces moments de vives tensions.





Cependant, au delà des réactions épidermiques, nous devons analyser froidement cette décision qui révèle notre fragilité, notre faiblesse ; parce que nous Mbourois nous sommes divisés.





C’est ainsi que le Président Cheikh Issa SALL a réitéré son appel aux filles et fils de Mbour à surmonter nos différences et nos querelles personnelles pour affronter ensemble les défis de demain et rendre possible le développement intégral et harmonieux de leur localité. Il faudra aussi faire preuve audace et de dépassement dans un élan de générosité et faire barrage aux clivages qui inhibent nos actions et retardent notre progrès.





Enfin, le Président Cheikh Issa SALL et les autres membres du Bureau du Mouvement AM-DEM CA KANAM exhortent les militants et sympathisants à se mobiliser davantage et à se mettre en ordre de bataille pour toujours oeuvrer pour un Mbour émergent dans un Sénégal émergent.