Plus de 550 Sénégalais rapatriés « volontairement » depuis l’Afrique du nord et le Sahel depuis le début de l’année

Selon les informations divulguées le 6 mai par le Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi des Sénégalais de l’extérieur et des migrants (BAOS), entre janvier et avril 2025, 591 Sénégalais ont été rapatriés « volontairement ».



La majorité d’entre eux étaient des hommes (506), mais les autorités ont également recensé 51 femmes ainsi que 34 enfants. Les candidats à l’émigration résidaient illégalement dans des pays de transit situés en Afrique du Nord ou au Sahel. Depuis la Tunisie, le Maroc, le Niger, l’Egypte, l’Algérie, le Tchad, la Mauritanie et la Libye, ils espéraient ensuite pouvoir gagner l’Europe.



Selon Khadim Bamba FALL, le coordinateur national du BAOS, les migrants renvoyés ont manifesté leur souhait de revenir au Sénégal. Il a aussi indiqué que des initiatives supplémentaires sont actuellement prises pour faciliter le retour de personnes dans des circonstances comparables.



Les politiques de plus en plus répressives contre les migrants illégaux, la criminalisation des ONG leur venant en aide ainsi que la montée d’un sentiment xénophobe et raciste contribuent à la brutale dégradation de leurs conditions de vie dans les pays de transit, nous rapporte Infomigrants.



Par ailleurs, le renforcement des conventions de collaboration entre les nations de transit et l’Union européenne (UE) a intensifié la surveillance des côtes africaines tout en touchant aussi celles de l’Europe, dans le but de restreindre les mouvements d’embarcations.



De plus en plus de migrants font désormais le choix du « retour volontaire » vers leur pays d’origine. En octobre 2024, plus de 200 Sénégalais avaient déjà été rapatriés « volontairement » du Maroc dans le cadre d’un accord commun déployé entre les deux pays pour faciliter le « retour volontaire » des migrants irréguliers.