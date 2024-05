APIX : Installé dans ses fonctions, Bakary Séga Bathily, le nouveau DG opte pour une "démarche participative’"

Le nouveau directeur général de l’Agence nationale chargée de la promotion de l’investissement et des grands travaux de l’État (APIX), Bakary Séga Bathily, a fait la promesse, lundi, à Dakar, d’administrer cette entreprise en s’inscrivant dans une ‘’démarche participative’’.



‘’J’entends assumer mes fonctions avec justice, justesse et mesure en favorisant une démarche participative’’, a-t-il dit au cours d’une cérémonie de passation de service, en présence de son prédécesseur, Abdoulaye Baldé.



M. Bathily a promis aussi de diriger l’APIX ‘’avec humilité’’ en tenant compte du privilège ‘’qui [lui] est offert de servir le pays’’ à ce niveau de responsabilité.



Il a parlé en même temps d’une ‘’lourde et exaltante responsabilité’’ en faisant allusion à ses nouvelles fonctions.



La compétence, l’éthique, la loyauté, la disponibilité et l’engagement sont les valeurs de l’APIX, a dit Bakary Séga Bathily en exhortant son personnel à les préserver.



M. Bathily s’est engagé à ‘’garantir des conditions de travail optimales’’ aux employés de l’Agence nationale chargée de la promotion de l’investissement et des grands travaux de l’État.



Il a dit vouloir ‘’créer les conditions d’un climat de confiance, de cohésion et de discipline’’ au sein de l’APIX.



Bakary Séga Bathily a adressé ses ‘’chaleureuses félicitations’’ au directeur général sortant de cette agence nationale, Abdoulaye Baldé.



‘’Il a particulièrement marqué notre institution de son empreinte, notamment à travers la valorisation du capital humain, un pilier fondamental de l’impulsion de la performance, pour avoir aussi relancé les activités des zones économiques spéciales, qui sont un axe stratégique majeur’’ de l’agence chargée des investissements et des grands travaux de l’État, a reconnu le nouveau directeur général.



Abdoulaye Baldé a dit laisser l’APIX entre ‘’de bonnes mains’’, celles d’un collaborateur à la ‘’hauteur’’ de sa mission, avec ‘’son expertise’’ et sa ‘’connaissance’’ de l’agence où il travaille depuis seize ans.



M. Baldé a dit avoir permis aux quelque 300 employés de l’APIX d’accéder à des terrains à usage d’habitation d’une superficie globale de 15 hectares.



APS