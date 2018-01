APPUI AUX ASC DE PIKINE : Pour Moustapha FALL, « la passion des jeunes peut booster le développement » ( vidéo )

D’importants lots d’équipements sportifs et des enveloppes financières ont été remis, lundi, à des ASC de PIKINE en présence de dignitaires du quartier, des présidents de l'ODCAV, de l'ORCAV et de représentants du maire de Saint-Louis. Cette dotation est l’œuvre de Moustapha FALL, fondateur de l’ASC NIIM GUI et digne fils de cette localité.



Sollicité par son équipe au démarrage des « Navétanes », le directeur de l'Administration et du Personnel de la Direction Générale des Finances (DGF) a tenu à élargir son action bénévole au profit d’autres entités sportives de PIKINE. Il s'est ainsi engagé à équiper ces dernières de ballons, de maillots, de godasses, ect.



« Nous ne pouvons pas laisser cette belle jeunesse pleine d’énergies, ce capital humain s’amuser tout simplement autour du ballon rond », a-t-il dit après avoir rappelé aux jeunes les années de gloire de NIIM GUI qu’il a vu naitre. « Nous avons vu les rassembler aujourd’hui, mais l’objectif final, c’est de capitaliser les énergies pour faire des actions de développement », a-t-il ajouté.



De vifs remerciements lui ont été rendus pour sa marque de reconnaissance et l’expression de solidarité dont il a fait montre en soutenant les équipes de son quartier d’origine. La cérémonie festive a été notamment marquée par la participation de l’icône de la lutte sénégalaise Modou LO. Ce dernier n’a pas manqué de gratifier au public quelques « bakk » sanctionnés par de grandes ovations.



Le secrétaire permanent de l’ONCAV a salué « un retour aux sources » positif en faisant part de la vive satisfaction de sa structure.



« Au-delà de la compétition et du ludique, L’ONCAV s’inscrit dans une perceptive de restaurer les valeurs cardinales de la société. Pour cela, il faut utiliser les capacités de mobilisation du mouvement navétane au service d’activités de développement », a indiqué Abdoulaye CISSE.



►►► Suivez, en vidéo, les impressions de M.FALL et M. CISSE