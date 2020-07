AUTOSUFFISANCE EN LAIT : À DAGANA, les bonnes perspectives d’un partenariat entre la DER et la LDB (vidéo)

« Avec la première phase, nous avons réussi, ici, l’ancrage du processus de dématérialisation du régie de commerce », s’est réjoui Pape Amadou SARR, le délégué général de la DER. « Nous avons formalisé les unités en 24 heures. Nous les avons formés sur l’éducation financière. Les gestionnaires sont devenus des chefs d’entreprise à part entière », a-t-il dit lors du lancement de la seconde phase de cette opération fortement magnifiée par les éleveurs.



« Le Sénégal a la capacité d’atteindre l’autosuffisance dans les 4 ans à venir », a indiqué M. SARR qui renseigne que « la facture laitière du pays avoisine les 40 milliards par an ». Il a, dans cette optique, magnifié le volontarisme et l’engagement de la LDB à booster le secteur.



Il faut noter que depuis 3 ans, la DER accompagne LDB sous différentes formes. Avec l’implantation de ces mini-fermes, la LDB relève le pari du croisement des bêtes et l’identification d’aliments adéquats pour les vaches. « Ces données permettent d’avoir du lait produit au Sénégal à un prix accessible aux industriels et bien rémunéré pour les éleveurs », note Bagoré BATHILY, le directeur génération de la LDB. Pour lui, « la DER est un catalyseur » en ce sens qu’elle impulse l’autonomisation des éleveurs.



