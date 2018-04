Aboubacar Sedikhe SY couronné Lat Dior d’Or 2018

M. Aboubacar Sedikhe SY, PDG du Groupe Sup de Co a été couronné Lat Dior d’Or 2018, ce samedi 21 avril, lors du dîner de gala annuel organisé, à Thiès, par l’UNACOIS JAPPO (Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal).



Tandis que les Malaw d’Or honorent les meilleurs entreprises, opérateurs économiques, hommes d’affaires et hommes politiques du Sénégal et de la sous-région Ouest-africaine, qui se sont distinguées par de hauts faits, le Lat Dior d’Or, la plus haute des distinctions, prime une auguste personnalité sénégalaise qui se distingue par ses actions d’éclat.





Au sortir de sa consécration, le désormais Lat Dior d’Or, M. SY, a exprimé ses sentiments : « Je dédie encore cette distinction à ma famille, à mes amis, à mes collaborateurs, au Corps professoral, et aux étudiants du

Groupe Sup de Co Dakar ».





Il a aussi adressé ses vifs et chaleureux remerciements à l’UNACOIS Jappo dirigée par M. Idy THIAM, en ces termes : "Ce qui me plait dans cette distinction, outre le fait qu’elle symbolise les valeurs incarnées par un héros national (Lat Dior DIOP), c’est qu’elle constitue une consécration par mes pairs (...). Des chefs d’entreprises comme moi, de vrais entrepreneurs ont porté leur choix sur ma modeste personne".





Par ailleurs, le PDG a tenu à remercier tous ceux qui ont été à ses côtés depuis 25 ans, autours du sacerdoce que s’est toujours fait le Groupe Sup de Co, celui de former l’élite sénégalaise et africaine, ..."une œuvre de longue haleine" précisera-t-il.





Enfin, rappelant que l’un des 3 axes du PSE est consacré au capital humain, M.

Aboubacar Sedikhe SY a lancé un appel solennel à l’endroit de l’État du Sénégal pour l’inviter à renforcer son action en matière d’éducation et de formation qui, à ses yeux, demeurent le préalable à tout développement.