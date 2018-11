Accès à l’eau potable en milieu rural : la phase 2 du projet AWA lancée ( vidéo )

En plus de faciliter l’accès à l’eau potable, à moindre coût, à de petits villages laissés en rade, l’initiative favorise une meilleure synergie entre les collectivités territoriales des deux pays. Ainsi, une parfaite collaboration est créée entre les services publics publics hydrauliques des deux Nations voisines.



Neuf (09) mini forages seront implantés dont cinq (05) dans la région de Saint-Louis et (04) dans le Brakna (Mauritanie) pour une enveloppe de plus de 100 millions FCFA, a renseigné Abdourahmane GUEYE, le responsable de la division planification de l’ARD.



« La plupart des ouvrages hydrauliques sont de grande taille et ciblent les gros villages. Cette situation pousse les petites entités territoriales de moins de 500 habitants à se tourner vers l’eau du fleuve ou des puits qui n’est pas améliorée », a-t-il expliqué. « Un volet développement économique a été introduit dans le projet pour contribuer à l’amélioration des revenus des populations », a ajouté M. GUEYE



L’atelier de Gamadji, ouvert par une rencontre conviviale entre les deux délégations, a permis de créer un regard croisé et de fructueux échanges d’expériences en matière d’approvisionnement en eau portable dans les zones rurales du Sénégal et de la Mauritanie.



