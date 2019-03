Accès aux soins de qualité en milieu rural : d’importants lots de matériels médicaux offerts aux postes de Niassène, Mpal, Fass Ngom et Tassinère (vidéo)

Dans le cadre de la coopération tripartite qui lie l’agence régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis à la direction de la coopération andalouse et celle du Nord Maroc, des lots de matériel d’écographie, des tables d’accouchement, des lits d’accouchement, du mobiliser de bureau, entre autres, ont été remis à des postes de santé du département de Saint-Louis.



Avec ce don d’une valeur de plus d’une quarantaine de millions de francs CFA, le plateau sanitaire des structures sanitaires de Niassène (Commune de Dagana) Mpal, Fass Ngom, Tassinère sera relevé.



« Au nom des maires des localités bénéficiaires, je salue l’engagement de l’ARD et la générosité des partenaires », a indiqué Arona SOW, le maire de GANDIOL. « La santé est une compétence transférée. Nos moyens étant limité, nous avons besoin d’assistance pour prendre convenablement en charge ce secteur », a-t-il ajouté.



« Cet appui vise à améliorer la qualité du plateau technique au niveau des structures de base », a renseigné Ousmane SOW, le directeur de l’ARD de Saint-Louis. « Ils permettront de soulager la pression sur la demande en santé au niveau de l’hôpital et de structures de santé », a-t-il ajouté. « Cette dynamique s’inscrit dans la politique nationale qui ambitionne de réduire la mortalité maternelle et infantile », a par ailleurs indiqué M. SOW qui salue l’assistance du district sanitaire dans d’identification des structures bénéficiaires.



