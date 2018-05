Accident mortel: La famille de Papis Mballo porte plainte contre Senac

La famille de l’artiste Papis Mballo du groupe Gelongal ne restera pas les bras croisés suite au décès accidentel de leur fils. Selon le coordonnateur du «Collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage» (CCUAP), la famille de la victime annonce une plainte pour situer les responsabilités de la société Eiffage et de l'Etat du Sénégal dans cet accident tragique.





Dans les colonnes du quotidien l'AS, l'ancien député Cheikh Oumar Sy révèle que la plainte a été déposée hier, par Me Bamba Cissé sur le bureau du Procureur de la République pour homicide volontaire et non assistance à personne en danger. Saluant l’initiative, la famille Mballo estime que son fils est mort en martyr pour mobiliser les citoyens contre les manquements sur l'autoroute à péage.



Pour sa part, le collectif va saisir par voie officielle le chef de l'État pour la publication du contrat qui lie Eiffage à l'État du Sénégal, mais surtout l'inviter à respecter son engagement de revoir les termes du contrat pour revoir le coût excessif qui est appliqué sur ce tronçon de moins de 3O kilomètres, renforcer la sécurité et l'éclairage.





Selon le collectif, l’autoroute à péage est devenue dangereuse pour les usagers. Des courriers seront aussi adressés aux députés pour qu'ils interpellent l'État à travers des questions écrites et orales sur les manquements de la société Eiffage.





SENXIBAR