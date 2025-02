Accident tragique sur la route de Richard-Toll : Quatre morts et deux blessés enregistrés

Un tragique accident s'est produit dimanche soir sur la route de Richard Toll, où une collision entre un camion et un véhicule de transport de sept places a coûté la vie à quatre personnes et occasionné deux blessés.



Les sapeurs-pompiers, appelés sur les lieux, se sont immédiatement mobilisés pour secourir les victimes, comme en témoigne une publication sur la Page "Richard Toll matin".



Les chauffeurs doivent faire preuve de plus de prudence sur les routes afin de mettre à la

récurrence inquiétante de ces drames.



