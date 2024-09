Accusé de corruption, le minitre Yankhoba DIÉMÉ dépose une plainte contre un Tiktokeur

Le ministre Yankhoba Diémé a déposé une plainte contre Zaid Fall, un tiktokeur, l’ayant accusé d’avoir reçu 45 tonnes de ciment des Ciments du Sahel en guise de cadeau à l’issue de sa visite dans l’usine.



« Dans une affaire aussi grave que celle-ci, il est essentiel de faire toute la lumière et d’établir la vérité, dans le cadre de notre système et de l’État de droit. C’est la vérité judiciaire qui prime. C’est pourquoi je tiens à dire aux Sénégalais que ces allégations portent atteinte à la réputation d’une autorité occupant une position élevée. Une plainte sera déposée pour faire émerger la vérité judiciaire dans cette affaire. En tant qu’autorité publique, lorsque des accusations aussi graves sont portées, il est de notre devoir de démentir ou de faire notre mea culpa. Nous sommes dans un État de droit où la vérité judiciaire sera sollicitée dès aujourd’hui par le biais d’une plainte déposée par nos avocats », a déclaré le ministre sur RFM.



Yankhoba Diémé de préciser que l’objectif de sa visite relève de fortes attentes des Sénégalais du monde du travail et du monde du patronat.



« La mission à l’occasion de laquelle ces faits ont été apportés à la place publique, relève de fortes attentes des Sénégalais du monde du travail et du monde du patronat. Nous avons été aux Ciments du Sahel où nous avons effectué l’une des plus belles missions les plus réussies que nous avons envisagées. La mission du ministère du Travail, c’est de travailler à protéger l’outil social et nous sommes arrivés dans une entreprise ou pendant longtemps des difficultés y ont été notées, notamment dans l’existence même des délégués du personnel. L’employeur tout comme les candidats aujourd’hui poten