Accusée de licenciement abusif, la nouvelle directrice de la TDS dévoile des " recrutements qui ne respectent pas la procédure "

Dès son arrivée la directrice générale de la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS)/SA a procédé à de nombreux licenciements au sein de l’entreprise.



Les travailleurs l’accusent de procéder ainsi afin de caser ses proches sous prétexte de raisons économiques. Dans une lettre pour notifier aux personnes visées leur sort, elle avance que «compte tenu de la situation économique difficile de l’entreprise et pour des raisons de réorganisation, je suis au regret de vous informer que notre collaboration prendra fin à compter du 31 juillet 2024 ».



S’expliquant sur le sens de ces licenciements, Aminata SARR révèle qu’à son arrivée, elle a trouvé une situation alarmante qui mérite réorganisation.



«Nous avons trouvé un recrutement qui n’a pas trouvé un avis du Conseil d’administration. Et d’autres qui n’ont pas aussi respecté la procédure. Il y a également des agents plus ou moins actifs. C’est pourquoi, nous sommes en train de tenir des mesures de compression face à l’importante masse salariale », déclare-t-elle.



Toutefois, souligne la directrice, le cas de ces personnes remerciées va être pris en compte car indique-t-elle, «des moyens de redéfinir leur positionnement au sein de l’entreprise vont être trouvés parce que c’est aussi des espoirs pour leurs familles ».