Action sociale : le CRD de Saint-Louis au secours des personnes défavorisées

Les membres du Comité Régional de Développement (CRD) de Saint-Louis, ont remis, mardi, des denrées alimentaires et des enveloppes financières à une soixantaine de personnes à mobilité réduite et à d’autres concitoyens dans le besoin. Cette œuvre annuelle de solidarité fait suite une campagne d’identification des potentiels bénéficiaires déroulée par le service de l’action sociale. Des sacs de riz, des bidons d’huile, des paquets de sucre ont été distribués en plus d’une somme d’agent pour le transport.



L’adjoint au Gouverneur chargé des affaires administratives a salué l’expression « d’un devoir de solidarité » dont les chefs de service ont fait montre à travers cette initiative généreuse.



« C’est un acte qu’il faut saluer et perpétuer. Le Sénégal, c’est le partage, la solidarité et l’amour du prochain. Ce sont des vertus ancrées dans notre vécu social et culturel », a-t-il déclaré. « C’est d’une manière de leur dire que le CRD et l’État ne les oublient pas », a ajouté par ailleurs M. DIOP.



Au nom de la fédération départementale des personnes handicapées, Atoumane Kane SY a magnifié une « belle marque d’attention » à leur égard organisée dans le mois Beni e Ramadan.



« Il y a une tradition d’entraide et d’humanisme à Saint-Louis. Si nous constatons des initiatives de cette nature qui renforcent cet héritage, nous nous pouvons qu’applaudir », a noté le chargé de communication de la fédération.



>>> Les réactions de M.DIOP et M. SY