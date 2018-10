Adama Kane DIALLO : "À Saint-Louis, les écoles se dégradent. J’ai peur pour l’avenir de nos enfants"

L’Association Jeunesse Responsable et Engagée de Saint-Louis (JERES) a déroulé mercredi la 08e édition de sa cérémonie de remise de fournitures scolaires aux enfants issus de milieux défavorisés. Cette année, 300 enfants ont reçu des kits scolaires au cours de cette intervention solidaire visant à promouvoir l’excellence éducative.



« Les enfants sont l’avenir de demain. Ils doivent étudier dans d’excellentes conditions », a expliqué Adama Kane DIALLO, le président de la JERES. « Après la remise de fournitures, la commission éducation de notre association va s'orienter vers un programme de suivi. Des cours de renforcement seront organisés au bénéfice de ces enfants », a renseigné M. DIALLO.



Il s’est par ailleurs offusqué de l’état de dégradation avancé des écoles de la ville. « J’ai peur pour l’avenir de nos enfants. La plupart des établissements sont en lambeaux. Certains ont été transférés dans d'autres écoles. Saint-Louis est une ville de Savoir et d'éducation », a-t-il dit en invitant le président de la République et le ministre de l’Éducation nationale à trouver des solutions à ce problème.



