Adama Kane DIALLO : "Alioune Badara Diagne Golbert était une référence, un modèle pour les jeunes"

Je commencerai par vous dire que M. Alioune Badara Diagne Golbert était une référence, un modèle pour les jeunes de Saint-Louis c'est pourquoi toute la jeunesse de la commune, par ma voix ,rend un vibrant hommage à ce grand Monsieur qui a marqué son temps et les esprits des jeunes citoyens Saint-Louisienns avec son verbe facile et son amour inconditionnel pour "notre cher Ndar" et les enfants de "Ndar"



Il était aussi un avocat de la jeunesse Saint-Louisienne mais aussi un défenseur des bonnes moeurs et de la citoyenneté active il était un fidèle et digne serviteur des couches démunies.



Notre regretté Golbert nous quitte à un moment crucial du pays marqué par une lutte acharnée contre COVID 19.

Notre pays vient de perdre l'un de ses fervant combattants pour la santé, la paix sociale. M. Alioune Badara Diagne était un homme de culture qui savait divertir pour mieux instruire avec des expressions comme" Deuk ci Deuk bi Defar Deuk bé ka guen" ou encore " Coumba Ndar, Samba Ndar"



Bref, il était un homme d'une dimension exceptionnelle.

Toutes la jeunesse Saint-Louisienne, à travers ma voix, prient pour le repos éternel de son âme.



Nous demandons solennellement, aux autorités municipales et étatiques de Saint-Louis à bien vouloir immortaliser l'œuvre de Golbert en baptisant un lieu symbolique de la ville à son nom.



Adama Kane Diallo

Président du Conseil Communal de la jeunesse de Saint-Louis