Adji Sarr obtient 20 millions FCFA de dommages et intérêts

Adji Sarr obtient 20 millions F CFA de dommages et intérêts que devront lui payer solidairement Ousmane Sonko et Adji Sarr. Ses avocats avaient réclamé 1,5 milliard F CFA lors du procès.



Adji Sarr avait raconté, lors des débats, que M. Sonko avait abusé d'elle "cinq fois" et "sans protection" entre fin 2020 et début 2021.



Ousmane Sonko a finalement été acquitté pour les faits de viols et de menaces mort mais condamné pour corruption de la jeunesse à deux ans de prison ferme.