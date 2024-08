Aéroport de Saint-Louis : la gestion technique sera confiée à l’ASECNA

Selon le ministère sénégalais des Infrastructures, l’expertise et le réseau de l’ASECNA devraient permettre une gestion plus sécurisée des installations de l’aéroport de Saint-Louis.



La gestion technique de l’aéroport de Saint-Louis sera assurée par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, conformément à un accord officialisé avec l’Etat du Sénégal. Les installations techniques de la plateforme passeront ainsi sous le giron de l’ASECNA dès le 1er janvier 2025.



Ce partenariat portera entre autres sur le calibrage et la maintenance des équipements de navigation aérienne, la fourniture de services d’aide à la navigation, de météorologie et de sécurité-incendie. Il devrait aussi permettre à la plateforme de bénéficier des avantages de procédures harmonisées du réseau de ASECNA qui gère les aéroports de 18 pays africains. Des redevances d’exploitation ont été aussi annoncées au profit de l’Etat sénégalais.



Construit depuis 1927, l’aéroport de Saint-Louis a récemment fait l’objet de travaux de modernisation qui ont coûté près de 23 milliards FCFA. Le plan est, selon les autorités, d’améliorer l’accessibilité de la région, redynamiser les activités touristiques et stimuler le potentiel minier.



La plateforme pourrait en l’occurrence devenir un véritable levier de développement avec l’exploitation de ressources pétrolières et gazières, notamment du gisement de gaz naturel Grande Tortue-Ahmeyim, au large du Sénégal et de la Mauritanie.