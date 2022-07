Aéroport régional de Saint-Louis : un charme sec aux appréciations mitigées

Son inauguration annoncée ce jeudi par le président Macky SALL, le nouveau boubou de l’aéroport de Saint-Louis suscitent déjà du débat et de la critique de la part des Domou NDAR. Certains déplorent le manque de charme du nouvel édifice aéroportuaire offert à une ville d'élégance et de bon goût.



« La devanture n'offre rien de moderne ni d'attirance. Que l'on me pardonne, mais cet édifice mérite une architecture beaucoup plus raffinée, prête à accueillir les nombreux touristes et étrangers qui portent notre ville dans leurs cœurs », avance un internaute. « Un travail à la va-vite dans l'unique but de l'inaugurer à la veille des élections afin de pêcher des voix ne peut donner que ça », déplore un internaute.



Pour un autre citoyen de la ville, « coté structure, on pouvait avoir mieux. Mais, c’est la gestion, la modernité des équipements, la qualification du personnel, la sécurité et la sûreté qui priment ».



NDARINFO.COM