Affaire Jérôme Bandiaky : Aminata Touré balaie les accusations

L’ancienne Première ministre du Sénégal, Aminata Touré, a clarifié les informations circulant à son sujet sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, elle a répondu aux allégations impliquant Jérôme Bandiacky, un ancien agent de sécurité qui aurait assuré sa protection durant son mandat.



Dans son message, Aminata Touré a rappelé les faits : " le sieur Jérôme Bandiacky a été un des agents de sécurité qui assuraient ma protection en tant que Ministre de la Justice et Premier ministre. C’est à ce titre qu’il occupait un appartement de fonction situé près de mon domicile de fonction ».



Elle a également souligné qu’elle avait quitté ses fonctions de Premier ministre il y a plus de dix ans, un détail qu’elle juge essentiel pour éclairer l’opinion publique et contrer ce qu’elle qualifie de tentative de manipulation.



« La tentative désespérée de manipulation de l’opinion est tout aussi vaine que non avenue », a-t-elle conclu, exprimant sa détermination à ne pas laisser prospérer des informations qu’elle juge infondées.