Affaire Sonko : Adama Faye pense à une liquidation politique du leader de Pastef

C’est une intervention surprenante du beau-frère de Macky Sall dans l’affaire dite “Sonko-Adji-sarr“. Adama Faye, frère de la première Dame du Sénégal, pense que c’est une cabale pour liquider politiquement le leader des Patriotes.



Adama Faye, beau-frère de Macky Sall, a fait une sortie sur l’affaire de viol opposant le leader de l’opposition au Sénégal, Ousmane Sonko et Adji Sarr une masseuse d’un salon qui a pignon sur Sacrée Coeur à Dakar.



Sur la procédure de levée l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, le frère de la première dame soutient: “les députés ont la possibilité d’intercéder au profit de leur collègue”. Adama Faye semble inviter même à la retenue et au sens de la mesure à l’égard du président du Pastef.



“Que celui qui n’a jamais fauté jette la première pierre”poursuit le responsable politique de Grand-Yoff comme pour inviter à la pondération dans cette affaire.



Il dénonce une attitude qui prend de l’ampleur dans le champ politique sénégalais: “on vilipende, on verse dans la médisance et on tente de liquider politiquement, moralement un citoyen sénégalais…” se désole-t-il. Adama Faye a accordé un large entretien à nos confrères de la Tribune.



