Afrobasket 2019 Dames : L’Angola prend la 5ème place

C’est devant des gradins que se sont joués les matches de classement. En première heure l’Egypte a pris le meilleur sur une équipe ivoirienne qui n’a pas récupéré depuis son matche de ¼ finale contre le Mali. Elles ont tout tenté pour remporter une victoire finale mais malheureusement pour elles les muscles ne répondaient plus. Score final Egypte 62 Côte d’Ivoire 58.En seconde heure les angolaises ont chipé la 5èmeplace à la RD Congo grâce à Lucas Italee auteur de 18 pts. Les anglaises n’ont laissé à leurs adversaires que le 2ème QT ou elles marquaient que 4 points (17-12, 4-12, 22-12 et 25-10). Fatiguées de poursuivre les compagnons de Lucas, les congolaises ont cédé la 5ème place à leurs adversaires du jour. Score 68-48.Programme de la dernière journéeClassement 3ème et 4ème place15H30 Mozambique / MaliFinale18H Sénégal / Nigeria