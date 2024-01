Agence auxiliaire de BCEAO à Saint-Louis : le Gouverneur Jean-Claude Kassi BROU décline les objectifs - vidéo

Le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a souligné hier vendredi, les missions de la nouvelle agence auxiliaire implantée sur la route de Khor (faubourg de Sor), inaugurée par le président Macky SALL.



« Le choix de Saint-Louis pour abriter la troisième agence auxiliaire de la BCEAO s’inscrit dans le cadre du programme d’extension des réseaux des agences de la BCEAO. Son objectif est d’accompagner le système bancaire dans son implantation dans les régions, promouvoir la bancarisation et améliorer la circulation fiduciaire », a indiqué Jean-Claude Kassi BROU.



« L’ouverture de cette agence vient à point nommé au regard des importantes potentialités économiques de la région et de belles perspectives de développement des activités notamment agropastorale et d’exploitation du projet gazier du Grand Tortue Aymehin (Gta) au large de la ville », a-t-il ajouté.



Le Gouverneur a par ailleurs rappelé la grande tradition bancaire de Saint-Louis dont l’histoire est marquée par plusieurs implantations d’institutions financières.



