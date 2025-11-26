Agression mortelle de Mouhamed Ndiaye : la SR de Saint-Louis sur la piste de trois malfaiteurs

la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale à de Saint-Louis est activement mobilisée pour identifier et localiser les trois individus présumés impliqués dans cette agression, note Libération.



Les auditions de témoins directs et de riverains ayant aperçu des mouvements suspects peu avant le drame permettront de cerner les profils des auteurs de cet acte odieux.





Les enquêteurs vont s’intéresser également au parcours emprunté par Mouhamed et son ami ce soir-là, afin de reconstituer précisément la scène et établir les responsabilités.



L’ami du défunt, actuellement hospitalisé, pourrait fournir des éléments déterminants dès que son état le permettra.



Mouhamed Ndiaye, décrit par ses proches comme « un fils formidable, pieux et très calme », venait de s’inscrire au Centre de formation professionnelle de Richard-Toll après avoir réussi son baccalauréat. Avant le drame, il avait encore aidé sa mère vendeuse de couscous, comme chaque matin, en pilant le mil destiné à la préparation.



M.S





