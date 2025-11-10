À Saint-Louis, l’armée magnifie la jeunesse et l’excellence citoyenne

Le colonel Alioune Samassa, commandant de la zone militaire nord numéro 2, a salué, ce mardi, la Journée des Forces Armées comme un moment de cohésion nationale et de réaffirmation du rôle central des forces de défense et de sécurité dans le rayonnement du Sénégal.





« Cette journée est l’occasion pour les militaires de magnifier la valeur citoyenne du soldat, qui doit rester un modèle de référence, loyal et totalement dévoué à ses missions », a-t-il déclaré lors de la cérémonie organisée à Saint-Louis.





Placée cette année sous le thème « Forces, Défense et Sécurité, partenaires des JOJ Dakar 2026 », l’édition 2025 met en lumière l’engagement des armées dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse.



« Les forces armées accompagnent activement le Comité d’organisation (COJOJ) dans toutes les phases, aussi bien sur les plans sécuritaire que technique », a indiqué le colonel Samassa.



Il a insisté sur les enjeux multiples de l’événement, évoquant les dimensions sécuritaire, économique et diplomatique. « Les armées doivent convaincre de leur capacité à offrir un cadre sécurisé à tous les participants », a-t-il dit.



La cérémonie a aussi été marquée par la présence de Mlle Diop, lauréate du concours de création de la mascotte des JOJ Dakar 2026, invitée d'honneur aux côtés de sa famille.



« Une source d’inspiration pour tous les jeunes, qui montre que seul le travail et l’éducation ouvrent les portes du succès », a commenté le colonel.



Des démonstrations sportives ont été organisées en marge de la cérémonie, notamment en kayak, athlétisme, boxe, judo et basket, afin de valoriser les jeunes talents et les encourager à représenter fièrement le Sénégal.



