Climat et migrations : Saint-Louis accueille la 7e édition du Gingembre Littéraire

Saint-Louis accueillera, les 27 et 28 novembre, la 7e édition du Gingembre Littéraire du Sénégal, placée cette année sous le thème « Changement climatique et migrations ».





Organisée par la Bibliothèque Universitaire de Saint-Louis, le CROUS, l’Observatoire Sénégalais des Migrations (OSM), le Centre de Recherches et de Documentation du Sénégal (CRDS) et le magazine ContinentPremier.com, cette rencontre réunira chercheurs, écrivains, étudiants, responsables politiques et membres de la société civile autour des enjeux croisés du climat, de la mobilité humaine et de la souveraineté alimentaire.





« Le choix de Saint-Louis, ville fluviale et côtière classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, reflète la volonté d’ancrer la réflexion dans un territoire directement confronté aux effets du changement climatique : érosion côtière, inondations, salinisation des terres et migrations forcées » , renseigne son initiateur El Hadji Gorgui Wade Ndoye.





« Des quartiers entiers, comme Guet-Ndar et Goxu Mbacc dans la Langue de Barbarie, subissent chaque année un recul dramatique du littoral », a ajouté le journaliste.





Deux jours de débats thématiques sont prévus. Le premier portera sur les migrations liées au climat, le second sur les enjeux de souveraineté alimentaire. Les participants exploreront notamment les stratégies d’adaptation des communautés rurales, les réponses politiques, les savoirs endogènes et les innovations agroécologiques.





« L’objectif est de formuler des recommandations concrètes pour transformer les migrations climatiques en leviers de résilience et de développement durable. L’événement vise également à renforcer les liens entre chercheurs, décideurs et citoyens, dans un contexte de précarisation croissante des territoires », a ajouté M. Ndoye.





Il faut rappeler que Cette édition s’inscrit dans la continuité des précédentes rencontres, notamment celle tenue en novembre 2019 qui portait sur le thème « Vivre ensemble : culture et citoyenneté numérique ».



M.S/NDARINFO





