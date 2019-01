Aibd : Macky Sall réceptionne l’Airbus A330

Le président de la République Macky Sall a présidé, ce jeudi, la cérémonie de réception du Airbus A330-900 Néo de la compagnie aérienne Air Sénégal. A cette occasion, le chef de l’Etat a engagé les services compétents de l’administration à faire voyager les agents par ladite compagnie.



« Nous voilà à Diass pour réaliser une autre promesse du Pse avec la réception le premier Airbus A330-900 Néo de la compagnie Air Sénégal. C’est la deuxième réalisée par Airbus de toute son histoire sur le continent africain en attendant le deuxième avion. Pour la première fois, notre pays se dote d’un aéronef à la pointe de la technologie et de l’innovation pour honorer notre belle région de la Casamance en donnant son nom à cet appareil », s’enorgueillit Macky Sall.



Selon le président de la République, cette nouvelle acquisition vient renforcer la flotte « de notre compagnie sénégalaise avec le deuxième Airbus et le troisième ». « Nous sommes outillés pour engager l’exploitation de notre réseau international », dit-il.



« Cette vocation a une vision ambitieuse de ce que j’appelle le Un Sénégal audacieux, qui progresse et qui travaille avec un aéroport moderne répondant aux standards internationaux en matière de trafic », a soutenu le chef de l’Etat. Et de renchérir : « Sans empressement nous avons pris le temps de faire les études nécessaires en nous entourant des meilleures compétences pour tirer les leçons d’échecs passées pour prendre des décisions éclairées. Aujourd’hui, notre pays s’engage dans la desserte internationale. Nous savons que le transport aérien est exigent. C’est pour cela que nous avons pris notre temps de nous doter d’aéronefs de dernière génération », a expliqué Macky Sall.



Au finish, il a engagé les services compétents de l’administration à faire voyager les agents par Air Sénégal. Car, dira-t-il, « charité bien ordonnée commence par soi-même ».





SENEWEB