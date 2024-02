Aida MBODJI appelle à la mobilisation pour la défense de la démocratie au Sénégal

Dans un contexte politique tendu au Sénégal, Aida MBODJI, Présidente d’And, Saxal Liggéey, a émis un appel vibrant à la mobilisation en faveur de la défense de la démocratie et des principes fondamentaux, suite à l’annonce de l’annulation de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024 par le Président de la République.





« C’est avec une profonde consternation que nous avons écouté le Président de la République annuler l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024, en violation flagrante de la Constitution sénégalaise et des principes fondamentaux de l’éthique politique, » a déclaré Aida MBODJI dans une lettre ouverte adressée aux citoyens.



L’engagement de Mme. MBODJI pour la liberté et la démocratie est clairement exprimé dans sa déclaration, soulignant l’importance cruciale de la défense des principes démocratiques pour assurer une représentation juste de la volonté populaire.



« L’annulation de l’élection présidentielle représente un recul inacceptable pour notre nation et constitue une violation flagrante de la confiance du peuple sénégalais, » a-t-elle souligné.



Aida MBODJI a appelé toutes les forces vives de la nation à se mobiliser pour exiger la transparence, l’intégrité et le respect des principes démocratiques dans le processus électoral. Les hashtags #yayousonko, #diomayemooysonko, #YewwiAskanWi, et #Election2024 ont été utilisés pour galvaniser le soutien à cette cause.



Face à cette situation, les partisans et les citoyens engagés sont appelés à rester vigilants, unis et déterminés dans leur lutte pour la justice et la démocratie au Sénégal.



Aida MBODJI conclut sa lettre par un appel à la solidarité et à la détermination, soulignant que le combat pour la justice et la démocratie ne fait que commencer.



Cette déclaration souligne un moment crucial dans l’histoire politique du Sénégal, mettant en lumière les tensions actuelles autour du processus électoral et la nécessité d’une action collective pour défendre les valeurs démocratiques.



apparenté Posts