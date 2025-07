Le communiqué du conseil des ministres du mercredi 23 juillet 2025

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 23 juillet 2025 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE.



Le Président de la République a, à l’entame de sa communication, informé le Conseil avoir présidé, le 17 juillet 2025, la cérémonie officielle de lancement de l’Agenda national de transformation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et a, à cet effet, félicité le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Comité d’appui pour la réforme et l’ensemble de la communauté universitaire pour leur engagement patriotique dans le processus de refondation du système.



Le Chef de l’État a réaffirmé sa volonté de bâtir une Université d’Excellence moderne, résolument tournée vers la souveraineté, la transformation économique et sociale du Sénégal, et a rappelé l’urgence de finaliser un plan d’urgence pour la finalisation des chantiers universitaires, le recrutement d’au moins 500 enseignants-chercheurs, dès 2025, et le développement de l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) ainsi que des ISEP dans toutes les régions.



Le Président de la République a aussi souligné l’urgence de la réforme de l’examen du baccalauréat, du système LMD, de la carte universitaire et du mode de gouvernance des universités, en intégrant notamment les enjeux liés à la professionnalisation, au numérique, à l’intelligence artificielle et aux STEM.



Sur la recherche et l’innovation, le Chef de l’État a demandé au Gouvernement de finaliser une politique nationale inclusive, soutenue par le secteur privé national, les centres de recherche, les universités et les partenaires, autour d’objectifs clairs, de mécanismes de financement adaptés et d’une mise en œuvre efficace.



Le Président de la République a, en outre, exhorté le Gouvernement à engager la refondation du sous-secteur de l’enseignement supérieur autour des principes de stabilité sociale, de qualité, d’équité, d’inclusion, de transparence et d’excellence.



Le Chef de l’État a, ensuite, abordé le développement de l’hydraulique et de l’assainissement, en saluant la renégociation, par l’État du Sénégal, du contrat de construction de l’usine de dessalement d’eau de mer sur la Grande côte, signée avec le groupe saoudien ACWA Power.



Le Président de la République a félicité le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en relation avec la Primature et le Ministère des Finances et du Budget, pour le travail remarquable ayant permis la conclusion d’un contrat avantageux, en termes de coût, d’accès universel, de qualité de l’eau et de localisation de l’infrastructure. Il a, dès lors, demandé au Ministre de prendre toutes les dispositions requises pour le lancement imminent du projet.



Le Chef de l’État a également insisté sur l’impératif d’assurer, dans les meilleures conditions, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des populations des zones rurales, périurbaines et urbaines, en procédant, entre autres, à l’accélération du renouvellement des forages, des châteaux d’eau et des réseaux hydrauliques, au renforcement du système de gouvernance des ouvrages hydrauliques et à l’adoption, avant la fin de l’année 2025, du projet de loi relatif à l’Autorité de régulation du secteur de l’eau.



Le Président de la République a, par ailleurs, salué la récupération totale, au 17 juillet 2025, des emprises militaires étrangères, confirmant ainsi la pleine souveraineté du Sénégal sur les sites militaires de l’aéroport Léopold Sédar Senghor et de Ouakam, libérés à la date indiquée.



Dans cette dynamique, il a informé le Conseil avoir effectué, le même jour, une visite sur certains de ces sites et a demandé au Premier Ministre, au Ministre des Forces Armées et au Ministre de l’Urbanisme de procéder à leur évaluation et à leur affectation selon les critères stratégiques de défense et de développement de l’économie nationale, dans le cadre de la vision Sénégal 2050.



Le Chef de l’État a aussi abordé la modernisation des marchés, en mettant l’accent sur la nécessité d’améliorer les conditions d’exercice des activités commerciales dans l’ensemble du pays, notamment dans les grandes agglomérations.



Il a, à ce titre, demandé au Ministre du Commerce et au Ministre de l’Urbanisme de veiller à la mise en service rapide des marchés récemment réalisés (exemple : marché Tilène de Ziguinchor) et à l’exécution diligente du programme national de construction et de modernisation des marchés.



Le Président de la République a également invité le Ministre du Commerce à mettre en œuvre les recommandations pertinentes issues des États Généraux de l’Industrie, du Commerce et des PME-PMI.



Il a, enfin, demandé au Gouvernement d’accélérer le programme national de stockage (hangars et magasins) dans les zones de production, en relation avec les collectivités territoriales, les organisations de producteurs, le secteur privé national et les partenaires techniques et financiers.



Abordant son agenda diplomatique, le Chef de l’État a informé le Conseil de sa visite de travail au Togo prévue le vendredi 25 juillet 2025. Il a également informé sa participation à la cérémonie officielle de la fête nationale du Libéria, prévue le samedi 26 juillet 2025 à Monrovia, à l’invitation de son homologue et frère, Son Excellence Joseph Boakai, Président de la République du Libéria.



Le Premier Ministre a, dans sa communication, fait le point sur le rapport d’audit sur les finances publiques, transmis au Président de la République, et sur les principales orientations du Plan de redressement économique et financier, en préparation, et qui fera prochainement l’objet d’une présentation au public et aux partenaires du Sénégal.



Le Premier Ministre a, dans la même dynamique, insisté sur la nécessité de renforcer l’équité sociale et territoriale à travers une approche transversale, systématique, inclusive, innovante et territorialisée des politiques publiques.



Le Premier Ministre a, à ce propos, informé le Conseil de l’élaboration en cours d’un Programme national d’Équité sociale (PNES) et d’un Programme national d’Équité territoriale (PNET), adossés à la vision de rupture du Président de la République et à la mise en œuvre du Plan national de Développement (PND 2025-2029).



Il a ainsi rappelé que la dimension Équité doit désormais être prise en compte dans chaque politique, projet et programme mis en œuvre par l’État et ses démembrements.



Le Premier Ministre a également abordé les projets majeurs et structurants, notamment le Programme National des Agropoles du Sénégal (PNDAS), la construction de l’unité de dessalement des Mamelles et la réalisation du barrage de Sambangalou.



Le Premier Ministre a indiqué que le Gouvernement a mobilisé, avec l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD), un financement de 177 milliards de FCFA pour la réalisation des Agropoles Nord, Sud et Centre, avec un fort potentiel de création de richesses et de plus de 350 000 emplois directs.



Il a demandé aux ministres sectoriels de finaliser, au plus tard le 25 août 2025, un rapport détaillé sur l’état d’avancement des trois (03) Agropoles.



Concernant l’unité de dessalement des Mamelles, le Premier Ministre a souligné que le taux d’avancement global est de 78% et a demandé la levée, sans délai, de toutes les contraintes au parachèvement de cette infrastructure stratégique.



S’agissant du barrage de Sambangalou, il a précisé que les travaux, qui affichent un taux d’avancement de 38%, sont suspendus depuis mars 2024, et a demandé aux ministres concernés de proposer au Président de la République des solutions concrètes et efficaces pour la reprise des travaux.



Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur la stratégie de financement et d’endettement.



Le Ministre de l’Environnement et de la Transition Écologique a fait une communication sur la campagne nationale de reboisement 2025 prévue les 02 et 03 août 2025.



Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait une communication sur la situation hebdomadaire de la gestion des inondations.



Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a fait une communication sur la dématérialisation et le déploiement du système électronique de gestion du courrier (SENGEC).



Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi relatif au Code du sport.