Aissata Tall Sall: « Je serai candidate en 2024 »

Me Aissata Tall Sall ne renonce pas à briguer la présidence de la République malgré l’élimination de sa candidature à la présidentielle de 2019 à l’étape du parrainage.



La mairesse de Podor a annoncé sa candidature en 2024, à la fin du deuxième mandat de Macky Sall.







« Je me présenterai en 2024. Je n’abandonnerai pas mon combat », a déclaré Me Aissata Tall Sall, invitée de l’émission « Grand jury », sur la RFM ce dimanche



Par ailleurs, l’avocate s’est encore défendue d’avoir trahi ses convictions en soutenant le candidat Macky Sall. Pour elle, sa décision répondait à ses convictions politiques du moment.



« on ne peut pas prendre des décisions qui plaisent à tout le monde. Sinon on va être démagogue », dit-elle.



Dakar7.com