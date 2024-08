Alerte de débordement imminent du fleuve Sénégal : Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement appelle à la vigilance

Dans un communiqué de presse publié ce samedi 24 août 2024, le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a lancé une alerte en raison du risque élevé de débordement du fleuve Sénégal. Les niveaux d’eau ont atteint des seuils critiques dans plusieurs localités, notamment à Bakel, où la hauteur d’eau est de 9,93 mètres, soit à seulement 7 cm de la cote d’alerte fixée à 10 mètres. À Matam, le niveau a atteint 7,78 mètres, se situant à 22 cm de la cote d’alerte de 8 mètres. De même, à Kidira, la hauteur d’eau est de 9,73 mètres, à 27 cm de la cote d’alerte de 10 mètres.



Face à cette situation préoccupante, le ministère appelle les populations riveraines à une vigilance maximale et les exhorte à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter des dégâts.



Au Mali voisin, l'état de catastrophe nationale déclaré après les inondations



Le 23 août 2024, le gouvernement malien a déclaré l'état de catastrophe nationale en réponse aux inondations dévastatrices qui ont touché plusieurs régions. Le décret signé par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga vise à mobiliser toutes les ressources pour secourir les victimes.

Depuis le début de l'hivernage, 122 cas d'inondations ont été enregistrés, affectant 7 077 ménages et 47 374 personnes.



Les inondations ont causé 30 morts et 104 blessés. Gao, dans le Nord, est la région la plus touchée avec 9 936 sinistrés.



Le plan ORSEC a été activé pour coordonner les secours. Le gouvernement appelle à la solidarité nationale et internationale pour aider les sinistrés et reconstruire les infrastructures endommagées.