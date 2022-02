Aliou CISSÉ : "Nous avons envie de jouer la grande finale"

Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a tenu à assurer le public sénégalais de la bonne préparation de son équipe pour la demi-finale à jouer contre le Burkina Faso, pour arriver à la ‘’grande finale’’ de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football prévue dimanche prochain. ‘’Nous avons envie de jouer la grande finale. Ce groupe est motivé et est conscient qu’il est capable d’écrire l’histoire’’, a dit Cissé lors d’une conférence de presse en prélude à la demi-finale Burkina Faso-Sénégal prévue ce mercredi à 19 h GMT, au stade Ahmadou-Ahidjo, à Yaoundé.



‘’Nous allons vers un match compliqué. Il nous faut être patients (…) Ça peut aller aux prolongations, ça peut aller aux tirs aux buts. A ce niveau, le plus important, c’est de passer’’ en finale, a commenté l’entraîneur des Lions du Sénégal.



Ses joueurs ont bien préparé la demi-finale, a assuré Cissé, jugeant l’intervalle entre le match des quarts de finale et la demi-finale insuffisante pour une plus grande préparation.



‘’On a beaucoup travaillé. Le Burkina Faso est une belle équipe, qu’on connait bien (…) C’est une équipe prometteuse…’’ a-t-il reconnu, disant s’attendre à un match difficile entre les Lions et les Etalons. ‘’Nous nous attendons à un match difficile, mais nous sommes prêts’’, a insisté Aliou Cissé. Le Sénégal a élaboré un ‘’plan’’ pour franchir les demi-finales. ‘’Nous allons (…) vers un gros match (…) Ce sont des moments qu’on a envie de vivre quand on est entraîneur, quand on est footballeur. C’est à nous d’être patients et de rester concentrés sur notre plan collectif’’, a ajouté l’entraîneur des Lions du Sénégal.





Avec Aps