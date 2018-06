Aliou CISSÉ vante les qualités de Sadio MANÉ

Sadio Mané est ’’déjà un grand joueur’’, a affirmé le sélectionneur national du Sénégal ALiou Cissé, estimant que le joueur de Liverpool est ’’ce qu’on connaît de mieux dans l’histoire du football sénégalais’’.



Même s’il reconnaît que le Sénégal a toujours eu de ‘’très grands joueurs’’, Aliou Cissé, interpellé sur le joueur de Liverpool par la presse internationale, n’a pas tari d’éloges à son égard, soulignant les capacités du natif de Bambaly, un village de la région de Sédhiou (sud).



‘’Bien sûr que nous avons connu de très grands joueurs sénégalais, mais Sadio a son propre style’’, a dit Cissé qui pense que le joueur a, en plus, la particularité de ne pouvoir être pris défensivement.



"On ne peut pas mettre de plan défensif sur Sadio Mané, c’est un joueur imprévisible. En une passe, un dribble, une feinte il peut faire la différence sur son vis-à-vis’’, déclare Cissé, qui s’est aussi appesanti sur les qualités humaines du joueur.



"Avec tout ce qui lui arrive depuis trois ans, il aurait pu changer et se prendre la tête comme on dit. Mais c’est un garçon qui n’a pas changé. Il est toujours aussi humble que quand je l’ai connu aux Jeux Olympiques’’, a soutenu le coach.



’’Sa mentalité n’a pas changé, cette humilité qu’il a par rapport au staff et aux dirigeants, rien n’a changé’’, a ajouté Aliou Cissé qui s’interdit de résumer l’équipe du Sénégal au seul joueur de Liverpool.



’’C’est un garçon qui peut énormément nous apporter, même si cette équipe du Sénégal ne s’est pas seulement constituée autour de lui’’, a relevé Cissé, estimant que les 23 joueurs ’’peuvent tous apporter quelque chose à l’équipe’’.



APS