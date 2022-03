Aliou Cissé : "L'envie et la détermination des joueurs ont fait la différence"

Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a mis sa qualification à la phase finale de la Coupe du monde 2022 sur le compte de ‘’l’envie’’ et de ‘’la détermination’’ de ses joueurs, qui ont battu l’Egypte par 3 tirs au but à 1, mardi, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio (ouest).



‘’L’envie et la détermination des joueurs ont fait la différence’’, a réagi Cissé lors d’une conférence de presse donnée après que les Lions du Sénégal se sont qualifiés pour la troisième fois en phase finale du Mondial de football.



‘’Je ne m’inquiétais pas pour la gestion des émotions, nous avons de grands joueurs, qui sont expérimentés. Malgré l’importance de ce match, ils ont gardé la sérénité’’, a encore commenté le sélectionneur national du Sénégal.



Il a ajouté : ‘’Aujourd’hui, nous avons vu des guerriers, des joueurs qui ont envie d’aller à la Coupe du monde, et ça a fait la différence.’’



‘’Ce fut un match compliqué, difficile à préparer. Mais nous avons des joueurs expérimentés, qui, malgré la pression, ont su garder toute leur sérénité’’, a souligné le technicien sénégalais, champion d’Afrique en titre.



Les Lions ont compris qu’il fallait ‘’bien débuter le match, contrairement au match du Caire, même si [celui-là n’était pas] mauvais’’, a-t-il dit.



‘’C’était bien de faire cette grosse entame, qui était la condition sine qua non pour bien entrer dans le match’’, a poursuivi Aliou Cissé, faisant allusion à l’ouverture du score par l’attaquant Boulaye Dia dès la deuxième minute de la rencontre.



Cissé dédie la victoire et la qualification à la Coupe du monde 2022 au public sénégalais.



‘’Si on pouvait aller dans chaque maison pour remercier les gens, on le ferait à coup sûr’’, a-t-il dit, estimant que ‘’le pays tout entier s’est rassemblé pour pousser les joueurs’’ à la victoire.



Les cent vingt minutes du match Sénégal-Egypte n’ont pas suffi pour désigner un vainqueur, puisque les Pharaons avaient battu les Lions avec le même score (1-0), lors du match aller des barrages, vendredi, au Caire.



Aux tirs au but, le Sénégal, jouant pour la première fois au stade flambant neuf Abdoulaye-Wade, a arraché la qualification grâce à Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Bamba Dieng.



Après les éditions de 2002 et 2018, le Sénégal décroche sa troisième qualification à une phase finale de la Coupe du monde, dont la prochaine édition aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.



APS