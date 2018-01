Alioune Badara DIOP : « l’APR travaille en parfaite harmonie et solidarité. Nous tendons la main à tout le monde ... » ( vidéo)

Le responsable « aperiste » a pris sur lui, la décision de remettre 4 ballons pour la finale en plus de celles remises aux différentes équipes. Des équipements ont été également remis aux arbitres et dossards aux ramasseurs.



« Je veux que la fête soit belle », a-t-il dit en recevant les dirigeants du mouvement sportif chez lui à Balacoss. « Je vous remercie du fond du cœur pour la confiance renouvelée », a déclaré le directeur général de l’Office National des Lacs et Cours d’Eau (OLAC).



« Tant que je bénéficierai de la confiance du président Macky SALL et de notre leader Mansour FAYE, je serais candidat à la prescience de mon équipe », a-t-il ajouté en saluant « la loyauté, la reconnaissance constance » du président de l’ODCAV Mamadou BA.



Il s’est réjoui en outre de la parfaite synergie qui cimente les liens entre les responsables de l’Alliance pour la République (APR) à Saint-Louis, en faisant allusion à la cohésion de ses camarades autour de lui pour une bonne réussite de la finale.



« L’APR travaille en parfaite harmonie et solidarité. Nous tendons la main à tout le monde pour que nous travaillions ensemble au service de l’émergence de notre cité », a-t-il conclu.



