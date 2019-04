Alioune Tine : "Que les sénégalais le sachent, nous n'avons pas été invités"

"Nous n'avons pas été invités à la cérémonie de prestation de serment. Il faut que tous les Sénégalais le sachent". La révélation est de l'ancien directeur régional d’Amnesty Internationale pour l'Afrique de l'Ouest, Alioune Tine, qui déplore la façon de penser des tenants du pouvoir.

Le leader d'Afrikajom de poursuivre : "Le plus grand problème qu'on a dans ce pays c'est la polarisation politique qu’il faut régler dans les meilleurs délais. Pour que chaque Sénégalais ait sa part sur le pétrole et le gaz, le Président doit les rassembler par une vision commune, car les entreprises pétrolières sont plus puissantes que les États. C'est unis qu'on peut contenir les menaces qui assaillent le pays".

Alioune Tine est aussi d’avis qu'il faut "réformer et moderniser nos institutions qui ne peuvent pas appartenir à une seule personne, fut-il le président de la République, et faire en sorte que la justice soit indépendante". Idem pour les institutions administratives "qui doivent être indépendantes et ne pas être tout simplement sous le contrôle d’un Président qui choisit qui il faut suivre et qui il ne faut pas suivre".