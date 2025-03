Alioune Tine alerte sur les conditions de détention des migrants sénégalais en Mauritanie

Alioune Tine exprime sa préoccupation sur les conditions de détention des migrants en Mauritanie, dont des ressortissants sénégalais. Des témoignages alarmants font état de violations graves des droits humains, suscitant l'indignation et l'inquiétude.



Sur la plateforme X (anciennement Twitter), le président d'AfricaJom Center interpelle les autorités mauritaniennes, leur rappelant leur obligation de respecter les droits fondamentaux des migrants, conformément aux engagements internationaux et continentaux.



"Nous sommes gravement préoccupés par les violations répétées des droits des migrants d'Afrique de l'Ouest. Nous exhortons les autorités mauritaniennes à honorer leurs obligations en matière de droits humains", a-t-il déclaré.



Face à ces accusations de mauvais traitements, la pression monte pour que la Mauritanie fasse la lumière sur la situation et prenne des mesures concrètes afin de garantir le respect des droits des migrants détenus sur son territoire.



