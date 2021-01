Amady DIALLO dézingue Abdoulaye NDIAYE et liste les réalisations de Mansour FAYE de 2014 à 2020

L‘équipe municipale avec à sa tête Amadou Mansour FAYE s‘était engagée à réaliser tous les projets prioritaires inscrits dans son programme pour la satisfaction des besoins des populations à travers une Vision :

*ENSEMBLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-LOUIS * déclinée à travers 3 axes stratégiques:



- Axe 1 : Préservation de l’environnement et amélioration du cadre de vie et de l’assainissement.

- Axe 2: Démocratisation de l’accès aux services sociaux de Base.

- Axe 3 : Amélioration et renforcement des dispositifs de gouvernance locale



Dés son installation le Maire Mansour Faye a commencé à dérouler sa feuille de route par un état des lieux inclusifs de tous les secteurs liés à la Gestion communale. Et ce fut le temps de l’Action* Djeuff Toxal Na wax*.



AXE 1: Préservation de l’environnement et amélioration du cadre de vie et de l’assainissement.



Les slogans Ndar Set wecc et Ndar Leer NAAN cessent d’être des slogans pour devenir des réalités grâce aux diverses réalisations dans ces secteurs par une nette

amélioration du cadre de vie à travers une bonne éclairage public et d’énormes efforts sur la gestion des ordures et de l’assainissement.



Eclairage public



L’éclairage public constitue et demeure une des priorités du Maire et son équipe . En effet ce service public était confronté à une rupture totale de stock et un service d’éclairage sans monyen d‘intervention. C’est pourquoi d’énormes efforts ont été consentis ce qui a donné les résultats si importants obtenus avec un maillage de toute l’espace communale. Saint-Louis fait partie des collectivités territoriales les mieux éclairés du Sénégal.



• Diagnostic global de la situation de l’éclairage public local,

• Mise en place d’un plan d’action prioritaire pour l’éclaitrage des 33 quartiers de la commune stratégie partagé avec les DQ et les CQ,

• Acquisition de 500 Appliques complets dans le cadre de l'amélioration de l'éclairage public,

• Acquisition de 1900 Lampadaires solaires,

• Réhabilitation et rénovation du Réseau d'éclairage avec 700 points lumineux remplacés et fonctionnels,

• Acquisition de matériel d’éclairage public et d’illumination dans le cadre de la coopération avec Lille (50 Luminaires RAGNI; 20 Luminaires d’Ambiance Ragni et 100 Driver LED RAGNI).

• Travaux d'aménagement du Réseau d'éclairage public sur l'Avenue Général DE GAULLE et le Tronçon Police Sor Station Oil Lybia (Route de Khor),

• Installation de points lumineux et Renforcement des équipements de l’éclairage public dans les 33 quartiers de Saint-Louis,

• Acquisition de fournitures de matériel de rechange pour l'entretien et la maintenance du Réseau d'éclairage public,

• Acquisition d'une camionnette pour la Régie de l'éclairage public de la commune,

• Eclairage du Boucle du Nord avec la Coopération Lille Metropole,

• Acquisition d’une Nacelle;

• Eclairage de la digue de Ndioloféne ;

• Eclairage de la Digue de Darou Médina Marmyal.

• Nettoiement et Gestion des dechets.

L’amélioration du cadre de vie par une bonne politique de Gestion des déchets fait partie des priorités du Maire avec des réalisations orientées sur les Engins Lourds, les ressources humaines de qualité et sur les Equipments et logistiques connexes

• Réalisation de plusieurs opérations de

désencombrements sur l’ensemble de l’espace

communale berges et artéres principales avec la mise en fourriére de plusieures épaves de véhicules et autres objets encombrants,

• Achat EPI pour les agents du nettoiement,

• Acquisition de 13 bacs à ordure de 660 L,

• Acquisition de 85 Bacs à ordure de 220 L

• Renforcement du personnel de nettoiement avec le recrutement de 100 agents pour le désensablement de la voirie communale,

• Acquisition de matériel de balayage;

• Renforcement du parc automobile;

• Acquisition de 02 camions Bennes Tasseuses,

• Acquisition de 7 camions Bennes tasseuses pour améliorer le nettoiement de la ville de Saint-Louis,

• Acquisition de 300 poubelles de 120 L,

• Acquisition d’un camion polybenne équipé d’un caisson amovible et d’un bras hydraulique à potence coulissante ( voiture neuve),

• Acquisition de 30 mini bacs à ordures sur la digue Ousmane Masseck Ndiaye,

• Acquisition de 02 tractopelles neuves,

• Acquisition 01 pelle chargeur 950,

• Remblaiement de la berge de la Digue Ousmane Masseck N'diaye pour éradiquer les Dépôts d'ordures sauvages,

• Acquisition de 1000 poubelles domestiques don du CNOSS,

• Acquisition de 26 000 poubelles domestiques avec le programme une maison une poubelle,

• Acquisition de 02 Camions Bennes Tasseuses ( Réception début février 2021)

• Acquisition de 05 Bennes Sattelites (Réception début février 2021 ),

• Acquisition de 01 Tractopelle ( Réception Début Février 2021 ).



Assainissement et Hydraulique



Les nombreux projets d’assainissement et hydraulique réalisés dans la ville ont permis à Saint-Louis de doubler son réseau d‘assainissement et ces ouvrages et de compter parmi les villes les mieux assainies du Sénégal.

• Assainissement du quartier de Nguet Ndar avec la réalisation de 2000 métres de linéaires de PEHD250 de 102 regards de branchement et la pose de 3450 métres linéaires de pvc 160 et 345 boites de branchement et le raccordement

• Assainissement du Quartier de Ndioloféne Sud ouest avec 74 concessions raccordées,

• Assainissement de Diamaguéne et Léona avec 68 concessions raccordées,

• Assainissement de l’île avec la réhabilitation des canalisations de la voirie et la constructions de stations de pompage;

• Assainissement de Ngalléle , Pikine et cité Niakh avec 30 220 ml de réseau et 5 000 branchements domiciliaires travaux en cours,

• Réalisation de plus de 5000 branchements sociaux,

• Extension du réseau d’adduction d’eau potable 35 km de linéaire par an depuis 2014,

• Construction du châteaux d’eau de Leybar ;

• Acquisition de 38 motopompes pour mieux gérer l’évacuation des eaux pluviales dans les quartiers impactés.

• Pavage et aménagement urbain

• Travaux de requalification de la place Faidherbe (Travaux en cours d’éxécution),

• Travaux de requalification de la place Pointe à Pitre,

• Régularisation fonciére du quartier de cité Niakh, Cité vauvert et Darou sont en cours ;

• Aménagement des chaussées et des voies publiques,

• Pavage Avenue Moustapha Malick Gaye,

• Pavage et mobiliers urbains Avenue serigne Mourtalla Mbacké (ex Dodds).

• Pavage et mobiliers urbains Avenue Insa coulibaly de Ndioloféne:

• Pavage de certaines rues du quartier de Balacoss;

• Pavage et mobiliers urbains Avenue De Gaulle

• Pavage de rue de Médina Marmyal:

• Pavage de Rues de coxu bacc,

• Pavage de Rue de Diamaguéne et Léona,

• Étude de maitrise d’ouvre compléte pour la réhabilitation des quais de l’île de Saint-Louis;

• Réhabilitation des espaces verts ( jardins publics sur le pont Faidherbe).

• Aménagement urbain de l’entrée de la commune de Saint-Louis Côté Pikine .

• Lotissement de 270 ha au niveau du site de khar yalla sis au croisement Bango ( les travaux sont en cours.



- Axe 2 : Démocratisation de l’accès aux services sociaux de Base



Les grandes priorités du Maire furent l’Amélioration, l’accessibilité et les prestations de services sanitaires par le renforcement des infrastructures, de la qualité du plateau technique et du personnel médical et assurer une plus grande assistance aux groupes vulnérables.

Une meilleure prise en charge des problèmes de l’éducation et la promotion de la culture et des sports et loisirs.



Santé,Hygiéne et action sociale



Les réalisations dans ces secteurs furent diverses et variées avec le renforcement du personnel, des équipements et le relévement des plateaux techniques.

• Réhabilitation du poste de santé de Sor,

• Réhabilitation du poste de santé de Diamaguéne et la construction d’un logement pour la sage femme ,

• Acquisition d’une ambulance pour le poste de santé de Pikine,

• Acquisition de Matériel d'échographie neuf pour le poste de santé de Bango ,

• Acquisition d‘une ambulance pour le poste de santé de Ngalléle,

• Relévement du Plateau Technique de l’hôpital Ousmane NGOM de Léona,

• Acquisition banaliseur de Déchets biomédicaux pour l’hôpital de Saint-Louis,

• Soutiens aux nécessiteux lors des fêtes religieuses,

• Acquisition d’un appareil médical pour la détection du cancer du col de l’UTERUS,

• Construction du poste de santé de l’hydrobase,

• Acquisition d’une ambulance médicalisée,

• Relogement de 250 familles affectées à Diougoup ( les sinistrés installés à khar yalla ,cité Gazeille),

• Relogement des familles ( regroupés autour de 426

concessions) qui résidaient dans la zone à haut risque

sur la langue de barbarie (Bande des 20 métres sur une distance de 3,5 km),

• Opérations de saupoudrage annuelles dans les 33 quartiers de la commune,



Dés l’apparition du covids le Maire et l’équipe municipale avaient décidé d’accompagner les populations avec :

• Distribution de 2600 kits alimentaires à certaines familles,

• Acquisition de produits de détergents

• Achat de produits de désinfection,

• Acquisition de thermoflah

• Distribution de 13 000 masques,

• Acquisition de dispositif de lavage des mains,

• Prise en Charge des indigents jusqu‘à concurence de 30 000 000 Fcfa par an sur le budget,

• Acquisition de médicaments pour tous les postes de santé en raison de 20 0000 000 fcfa par an



Éducation, jeunesse , culture et sports



• Travaux de réhabilitation de l’école Justin Ndiaye ( école remise à neuve),

• Dotations en fournitures scolaires des établissements scolaires de la ville,

• Acquisition de tables bancs pour les écoles de la commune,

• Réhabilitation de l‘école charles Niang;

• Réfection des salles de classe des écoles ( Ecole Goxu Bacc,Ecole LimaléNdiaye,Ecole Insa Coulibaly ,Ecole Sor Daga ,Ecole Serigne Babacar Guéye de Bango, Ecole Mamour Diallo et Ecole Hydrobase,

• Construction des blocs sanitaires des écoles Soukeyna konaré ,Oumar Syr Diagne et Insa Coulibaly,

• Réglements des loyers des étudiants de Saint-Louis à Dakar;

• Réglements des Loyers du centre de promotion et de réinsertion sociale de Ndioloféne,

• Réhabilitation des blocs sanitaires des écoles BOLY DIAW ET RAWANE NGOM ,

• Remise de plus de 100 Bourses Municipales,

• Appuies aux semaines de la jeunesse;

• Appuies aux activités culturelles de la ville ( festival de jazz,Régates etc…),

• Ouvertures de salles d’alphabétisation,

• Encadrement et Formation de 360 jeunes en conduite pour le permis de conduire,

• Enrôlement de plus 3500 éléves à la CMU éléves ,

• Réhabilitation de la Maison de Lille avec un restaurant ,boulodrome,stades et salles de spéctacles ( les travaux sont en cours),

• Construction de l’aéroport international de Saint-Louis ( Travaux en cours )

• Subventions aux ASC,

• Construction du Stade Maître Babacar Séye ( Démarrage des travaux pour bientôt ),

• Réfection du Stade de basket Joseph Gaye;

• Construction d’un complexe sportif à Wembley ( Bientôt le démarrage des travaux ),

• Construction d’un Dojo communal ( Bientôt le démarrage des travaux );

• Appuies et soutiens à l'organisation annuelle du tounoi international de Judo,

• Subventions annuelles des Equipe de la Ligue de Football Professionnel de la ville,

• Réhabilitation de la grande mosquée de Saint-Louis travaux en cours ;

• Réception du Batiment Rognat Sud,

• Réhabilitation de la cathédrale de Sud dans l’île,

• Réhabilitation de la Maison du Patrimoine en cours de réalisation.

- Axe 2 : Promotion d‘ une économie locale intégrée et inclusive



Péche

• Construction de la plateforme des marchands de poissons du marché de sor,

• Réhabilitation du hangar de poisson du marché Ndar Toute en étude trés avancé,

• Désencombrement de la Route de l'Hydrobase avec la construction d'une plate forme de 6000 métres carrés pour le stationnement de 150 à 200 camions,

• Construction de la digue de protection cotiére de la Langue de Barbarie longue de 3,5 km pour protéger les populations de Ndar Toute et Nguet Ndar des furies de la mer.

• Travaux de stabilisation de la bréche (travaux en cours).



Développement Economique locale



• Révisions et fixations de droits et de taxes communales pour le relévement des ressources de la commune ,

• Sensibilisation pour le paiement des redevances liées à l’occupation des titres fonciers de la commune et du domaine public,



• Modernisation des équipements marchands avec la construction de blocs de toilettes et de cantines au marché de sor;

• Construction d’une plateforme de 600 m2pour aménager le marché de la gare;

• Travaux de construction du marché de sor selon l’approche clé à main assortie d’un montage financier ( le DAO fut lancé mais le marché fut déclaré infructueux ),

• Construction du foirail de khor (travaux en cours d’exécution)

• Construction de 180 arréts Bus TATA pour le renouveau et l'amélioration du transport urbain,

• Formation des Délégués de quartier et des élus sur la fiscalité locale en vue de la mise en place de la commission de la fiscalité locale,

• Mise en place de la premiére commission de la fiscalité locale du Sénégal,

• Consolidation et relance des activités de coopération avec des villes comme: Lille; Toulouse. Thiés , Rastatt en Allemagne, Rouen , Liége , Féz au Maroc et une Ville de Suéde et de chine



Axe 3: Amélioration et renforcement des dispositifs de gouvernance locale



• Modernisation de l’Etat civil,

• Renforcements de capacités des Agents municipaux en gestion de ressources humaines,élaboration et gestion budgetaire, gestion des ouvrages communaux etc…

• Aquisition d’un logiciel de gestion intégrée (plateforme),

• Acquisition de véhicules neuves pour les services de la commune,

• Acquisition de machines et appareils de bureau ( photocopieuses et ordinateurs)

• Réfection de l’hôtel de ville et des centres secondaires,

• Renforcement en Ressource humaine qualifiés

• Réintégrations et alignements de plus de 60 agents du service de nettoiement qui étaient dans la plus grande précarité,

• Les payements de tous les arriérés d’indemnités de reclassement du personnel communal,

• Reclassement des agents municipaux,

• Octoie d’un billet supplémentaire pour les pélerinages aux lieux saints.



Ainsi dire que le Maire Mansour Faye n’a rien réalisé en 6 ans relève de la malhonneteté intellectuelle et politico-politiciene. En portant leurs choix sur Mansour Faye, les Saint-Louisiens savaient ces capacités et potentialités à capter des financements pour le développement de Saint-Louis. Ayons l’élégance de reconnaître ceci qu‘à coté de la gestion sobre et vertueuse du budget communal une valeur ajouté en ressource a été mobilisée au profit de la commune de Saint-Louis Avec le Maire Mansour Faye, la commune de Saint-Louis a connu un nouveau départ par une rationnalisation du budget et une gestion transparente et participative ce qui n’était pas le cas sous Cheikh Bamba Diéye qui gérait la commune de façon sectaire et solitaire.



C’est sous le Maire Cheikh Bamba Diéye qu’on a vu un Conseiller Municipal être Directeur de Cabinet du Maire et être salarié de la commune. Pour information, les prévisions du carburant cabinet du Maire sous Cheikh Bamba Diéye dépassait plus de 30 Millions et Mansour Faye l’a ramené à 10 Millions FCFA.



Nos partenaires de la coopération décentralisée héritage séculaire étaient dans une léthargie suite à des manquements dans nos engagements sous Cheikh Bamba Diéye et si c‘était pas la perspicacité et l’engagement de Amadou Mansour FAYE que de projets seront disparus (BOUCLE DE SOR , Assainissement guet ndar avec ACTING).



Par ailleurs, iI faudra que Cheikh Bamba Diéye éclaire aux contribuables Saint-Louisiens sur les fonds détournés du projet d’éclairage du boucle du Sor sur financement de la coopération décentralisée.



Arrêtons de nous parler de Bus de transport, bus réformés et très vieux qui coûtaient excessivement chères au budget de la commune pour l’entretien et la maintenance. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux .

Faisons la politique du Nihilisme comme certains savent bien le faire,

Mais les âmes bien nées savent au moins reconnaître et distinguer la bonne graine de l‘ivraie



MANSOUR FAYE, UN ESPOIR POUR LA RENAISSANCE DE SAINT- LOUIS

Le meilleurs reste à venir



Monsieur Amady Diallo

Conseiller Municipal