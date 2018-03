Amélioration des performances scolaires : plaidoyer pour la généralisation du bilinguisme

La communauté éducative de Saint-Louis s’est fortement mobilisée, samedi, à GANDON, à l’occasion de la clôture de la 21e édition de la semaine de l’école de base.



Impulsant une bonne synergie des actions de l’ensemble des acteurs communautaires pour relever les performances scolaires dans le sous-secteur de l’élémentaire, cette semaine a été l’occasion d’aborder les thématiques cruciales qui interpellent la bonne marche du système éducatif.



Mme SARR Ndèye Selbé BADIANE, l’inspectrice de l’Éducation et de la Formation de Saint-Louis (IEF) s’est félicitée de l’implication positive des autorités coutumières et politiques de GANDON et des partenaires pour la réussite de cette journée, en exprimant sa gratitude à l’endroit de l’équipe pédagogique de l’école élémentaire Cheikhou WADE qui a abrité cette célébration.



Mme SARR a plaidé, par ailleurs, à la « généralisation du bilinguisme dans toutes les écoles », en mettant l’accent sur les bons résultats enregistrés avec ce procédé pédagogique.



« L’enfant qui commence à étudier en langue nationale comprendra plus vite et l’enseignant fera passer son message plus facilement », a-t-elle dit. « L’instituteur ne perd pas de temps en commençant par la langue nationale », a soutenu l’IEF qui souhaite que « le bilinguisme soit généralisé dans toutes les écoles ».



