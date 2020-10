"Amnésie et absence d’éthique". Par la CCR de Saint-Louis

Il n’y a pas de raison d’oublier si vite une intercession en votre faveur auprès de la Haute Autorité de l’Etat, même, si d’autres préoccupations, d’autres prétentions, voire d’autres projets vous animent. La réalité est là, toujours présente et la vie continue, malgré tout.



C’est quoi votre problème, Monsieur SONKO en niant cette demande d’audience ? Où sont passées les valeurs cardinales de la bonne éducation des sénégalais « de diom, mougne et de kersa » ?



Un orgueil mal placé ? Un complexe ? Nous autres citoyens nous ne vous comprenons pas. Arrêtez s’il vous plaît. C’est tout à fait normal au regard de vos multiples difficultés récurrentes.



Vous traitez Monsieur le Ministre Amadou Mansour FAYE d’incompétent, usant de propos qui n’honorent pas votre posture. Ces affirmations gratuites et indécentes ne sont pas dignes de votre rang d’Honorable Député du Peuple sénégalais. Le parcours élogieux du Ministre Amadou Mansour Faye dit tout le contraire.



• Si incompétent signifie avoir dirigé pendant longtemps la Délégation à la Solidarité Nationale, de Hautes fonctions ministérielles dans les deux Gouvernements successifs, avec des résultats constants qui lui confèrent toute la confiance du Chef de l’Etat.



• Si incompétent, c’est d’être Maire de la commune de Saint-Louis, Première Capitale de l’AOF, Ville Tricentenaire qui a vu naître d’éminents sénégalais et hommes de culture ;



• Si incompétent, signifie, parvenir à changer complètement le visage de la Ville de Saint-Louis, où tout est chantier, une ville éclairée et propre et être un Maire toujours présent et au service de sa commune.



Alors, vous devez être amnésique ou nihiliste pour juger d’incompétent le Ministre Amadou Mansour Faye. Ousmane Sonko, Honorable, méritez votre rang de représentant du peuple (au plus fort reste) en disant la vérité. Qui êtes-vous au juste ? Si ce n’est un illusionniste, un trompeur, un mégalomane, un représentant du peuple sans déontologie, juste bon pour la manipulation, la calomnie.



Votre déloyauté et votre perfidie qui vous ont poussé à fouler au pied les règles élémentaires de fonctionnement de l’Administration que sont entre autres le devoir de réserve et le respect de la déontologie professionnelle ont motivé votre radiation de la Fonction Publique. Ce qui fait de vous un homme aigri, haineux et rancunier, prêt à s’attaquer à d’honnêtes citoyens dont le seul tord est de servir notre cher pays le Sénégal. Vous ne servez pas le Sénégal ni les sénégalais.



Si c’est votre façon de combattre le système, alors vous êtes mal parti.



Le Sénégal est un pays où les valeurs sociales et religieuses sont le soubassement de notre bonne éducation ; regarder tout le monde de travers, manquer de respect à tout le monde est sans doute l’expression d’un échec.

Nous vous invitons à revoir votre option de faire de la politique qui n’accroche pas les sénégalais, faute de charisme et de leadership.



Vous avez encore le temps d’apprendre, de vous remettre en cause et de profiter de la longue expérience et de la sagesse de nos dirigeants, des femmes et hommes de valeurs de notre chère Nation.

Soyez humble, apprenez.



Convergence des Cadres Républicains de Saint-Louis