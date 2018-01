Ampoï Bodian et 7 autres suspects écroués

Omar Ampoï Bodian et 7 autres personnes habitant le village de Toubacouta ont été arrêtés samedi, 20 janvier par des éléments de la gendarmerie. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinat, détention d’arme à feu sans autorisation, participation à un mouvement insurrectionnel et coups et blessures. Le dernier chef pour lequel ils sont poursuivis, fait remarquer le journal, laisse croire que les accusés ont été en contact avec les victimes ou ont participé directement à l’opération.



Les sources du journal L’As sont plus formelles. Ces personnes écrouées sont soupçonnées d’être les véritables tueurs de Boffa. D’autres, sont encore activement recherchés. « Nous sommes presqu’au bout de l’enquête. Ces personnes qui courent toujours, seront arrêtées d’ici peu de temps, et présentées au procureur de la République. Toutes les dispositions ont été prises pour les traquer jusque là où, elles se trouvent », indiquent les sources du journal.



