Annulation des manifestations religieuses : la famille omarienne dit «Oui »

Le Khalife général de la famille Omarienne, Thierno Bassirou Tall, par la voix de son fils et porte-parole, a demandé l’annulation des manifestations religieuses au Sénégal, à cause de la propagation du coronavirus au Sénégal, selon la Rfm. Le Sénégal a atteint 19 cas de coronavirus, hier vendredi, avec 11 nouveaux cas détectés le même jour. Le Sénégal est le 3e pays d’Afrique le plus touché, après l’Algérie (24) et l’Egypte (64).