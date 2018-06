Appui à la planification : le Mouvement MAD au chevet du quartier Diamaguène (vidéo)

Le Mouvement pour la synergie des actions de développement (MAD) poursuit ses actions de soutien au profit des populations du quartier de Diamaguène. Son président a remis, samedi, une enveloppe de 120. 000 FCFA en guise d’appui aux actions de planification engagées par le Conseil de quartier.



« La planification est le préalable à toute action au niveau du quartier », a déclaré Mamadou Lamine MBAYE, indiquant que son organisation « va travailler en synergie avec le Conseil pour appuyer ce processus ». « Avec les importantes expériences que nous avons acquises dans ce domaine, nous allons capitaliser cette démarche pour que notre quartier et notre ville puissent en bénéficier », a-t-il ajouté.



L’étalier de prospection stratégique de Diamaguène qui se tiendra sur deux jours va mobiliser les leaders d’opinion, organisations communautaires de base, les mouvements de jeunesse et structures de développement autour de l’élaboration du plan d’action annuelle de cette localité. « Le soutien du MAD est inestimable » selon le président Adama COUNDOUL qui a adressé de vifs remerciements à Mamadou Lamine MBAYE et à son équipe.



