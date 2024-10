Appui aux initiatives entrepreneuriales : une enveloppe de 500 millions FCFA dégagée pour les femmes de Saint-Louis et de Dagana

La ministre de la Femme et de Solidarités a informé vendredi qu’une enveloppe de 500 millions de francs CFA a été mobilisée en vue d’appuyer les initiatives entrepreneuriales féminines dans les départements de Saint-Louis et de Dagana.



« Les femmes de la société civile et celles évoluant avec un handicap seront pris en compte. Toutes les femmes sont concernées par ce financement », a-t-elle dit à l’occasion d’une cérémonie de remise d’attestation à la Maison de Lille de Saint-Louis.



Profitant de cette occasion marquée par la forte présence de GPF des départements ciblés, elle a remis 50 moulins à mil électriques offerts par le PUMA pour alléger les travaux des femmes.



Mme DIÈYE a indiqué que cette assistance vise à « permettre à chaque fille et femme d’optimiser son talent et d’assurer l’intégralité de ses responsabilités en tant que citoyenne et actrice de changement positif ».



Dans un contexte de célébration de l’octobre rose, elle a sensibilisé les femmes sur l’importance du dépistage des cancers.